В Астраханской области разбился вертолёт
28 февраля 2020 21:52
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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Астраханской области, на место направлена оперативная группа. По предварительной информации, вертолет частный.
Южное следственное управление на транспорте СКР сообщило о доследственной проверке по факту жесткой посадки вертолета. «В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов рассказал ТАСС, что, по информации очевидца, при крушении вертолета один человек погиб. «Со слов заявителя есть один погибший, но скорая туда еще не добралась», — сказал чиновник.
Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РФ
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