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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Астрахани в кафе "Мечта" обрушился пол, есть пострадавшие

30 декабря 2019 22:58
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Инцидент произошёл во время поминок. В зале находилось 14 посетителей, в том числе один ребёнок.
Несколько человек провалились в подвал из-за обрушения пола в кафе "Мечта" по улице Оленегорской в Астрахани, передает life.ru. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, полиция и медики, есть пострадавшие.

Местные СМИ уточняют, что в момент инцидента в заведении находилось 14 человек, включая одного ребенка. Самый младший из гостей не пострадал, а четверо взрослых были госпитализированы в больницу им. Кирова.

По уточнённым данным, в кафе, где произошло обрушение, проходил поминальный обед. Другие подробности выясняются.



Фото местного портала  РИА "Волга"/life.ru 
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