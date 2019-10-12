В "Артеке" от пневмонии умер ребенок
12 октября 2019 17:49
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Как выяснило следствие, 12-летнего мальчика, приехавшего в "Артек" из Санкт-Петербурга, доставили в ялтинскую городскую больницу № 1 накануне днем. Медики несколько часов пытались помочь ему, но, несмотря на их усилия, ребенок скончался.
Постнова добавила, что уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи изъяли медицинскую документацию в "Артеке" и больнице, назначили необходимые экспертизы, допросили руководство и сотрудников лагеря.
"Руководством МДЦ "Артек" и Министерством здравоохранения Республики Крым оказывается содействие следствию", — подчеркнула представитель СК.
В Министерстве просвещения уточнили, что школьник приехал в "Артек" по путевке 23 сентября.
"Министерство просвещения и МДЦ "Артек" приносят соболезнования родным и близким ребенка. Приказом министерства создана комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой вошли представители министерства и "Артека", — говорится в сообщении.
Ситуацию взяла на контроль министр просвещения Ольга Васильева. Правительство Санкт-Петербурга и министерство оказывают семье мальчика помощь.
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