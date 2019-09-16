В Анталье умер пострадавший во время парасейлинга россиянин
16 сентября 2019 21:37
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В генконсульстве уточнили, что умер пострадавший юноша, а его мать выписали из больницы 15 сентября.
В ходе занятий парасейлингом в Турции пострадали мать и сын. Инцидент произошел 14 сентября в районе Коньяалты турецкой Антальи. Канат, соединяющий парашют, на котором парили мать и сын, оборвался. Сильным порывом ветра их отбросило на пальмы, которые росли возле берега. Из-за падения с высоты более 20-метров туристы получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным местных изданий T24 и BirGün, полиция в Турции задержала владельца и работника компании, предоставившей развлекательные услуги туристам.
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