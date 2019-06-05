В Анталье с помощью дрона спасли укушенную скорпионом туристку

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Инцидент произошёл во вторник, 4 июня, на одном из участков популярной у туристов Ликийской тропы, проходящей вдоль части побережья древней Ликии, около 540 км длиной.Во время прогулки 27-летнюю женщину в левую руку укусил скорпион. Вернувшись в бухту, туристка почувствовала резкое ухудшение самочувствия и отметила онемение в руке. Её друзья позвонили в центр экстренной службы и обратились за помощью.Антальская служба береговой охраны и Национальная медицинская спасательная бригада (UMKE) не смогли опознать район. В результате была собрана поисково-спасательная команда, которая с помощью беспилотника смогла обнаружить туристов в труднодоступной бухте.По прибытии на место врачи оказали пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь, после чего женщину привезли на катере на берег туристического посёлка Чира, где её доставили в одно из местных отделений клинической больницы.Издание добавляет, что на данный момент здоровью туристки ничего не угрожает.Фото © Pixabay