В Афганистане разбился пассажирский самолет
27 января 2020 14:58
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По предварительным данным, на борту находились 83 человека, передает Ariana News.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як.
В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что туда выехали "специальные силы".
Ariana Afghan Airlines — национальная авиакомпания Афганистана с офисом в Кабуле, осуществляет внутренние и международные перевозки, принадлежит правительству. Находится в списке перевозчиков, которые запрещены в Евросоюзе.
Посольство РФ в Афганистане пока не располагает информацией о российских гражданах на борту разбившегося на востоке страны самолета Ariana Afghan Airlines, выясняет данную информацию, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Мы пока не располагаем информацией, были ли россияне на борту этого самолета, выясняем ситуацию", - сказали в российском посольстве.
Фото: соцсети
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