«Ужас как дымит, дышать невозможно»: в Петербурге загорелся бизнес-центр

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По словам очевидцев, речь идет о бизнес-центре «Ленинград», расположенном на Малом Проспекте В.О. «Запах гари повсюду. Соседние бизнес-центры эвакуируют и всех распускают по домам», — сообщают в соцсети. «Мы тут рядом в соседнем центре. Ужас как дымит, дышать невозможно. Но людей не видно особо...», — пишет одна из участниц паблика.В администрации бизнес-центра подтвердили РБК Петербургу информацию о пожаре. «Горит большая площадь, в том числе крыша. Приехало не меньше 8 пожарных машин», — сказала собеседница корреспондента.В пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы в 17:00 мск. Из-за угрозы распространения огня в 17:12 ему был присвоен повышенный ранг опасности № 2. Огонь охватил территорию площадью 200 кв. м (в основном, это чердак). Сведения о пострадавших пока не поступали.