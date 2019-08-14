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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

«Ужас как дымит, дышать невозможно»: в Петербурге загорелся бизнес-центр

14 августа 2019 20:59
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Огонь охватил территорию площадью 200 кв. м (в основном, это чердак). Сведения о пострадавших пока не поступали.
В бизнес-центре на Васильевском острове (В.О.) произошел крупный пожар, передает РБК. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, речь идет о бизнес-центре «Ленинград», расположенном на Малом Проспекте В.О. «Запах гари повсюду. Соседние бизнес-центры эвакуируют и всех распускают по домам», — сообщают в соцсети. «Мы тут рядом в соседнем центре. Ужас как дымит, дышать невозможно. Но людей не видно особо...», — пишет одна из участниц паблика.

В администрации бизнес-центра подтвердили РБК Петербургу информацию о пожаре. «Горит большая площадь, в том числе крыша. Приехало не меньше 8 пожарных машин», — сказала собеседница корреспондента.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы в 17:00 мск. Из-за угрозы распространения огня в 17:12 ему был присвоен повышенный ранг опасности № 2. Огонь охватил территорию площадью 200 кв. м (в основном, это чердак). Сведения о пострадавших пока не поступали.


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