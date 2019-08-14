«Ужас как дымит, дышать невозможно»: в Петербурге загорелся бизнес-центр
14 августа 2019 20:59
29
По словам очевидцев, речь идет о бизнес-центре «Ленинград», расположенном на Малом Проспекте В.О. «Запах гари повсюду. Соседние бизнес-центры эвакуируют и всех распускают по домам», — сообщают в соцсети. «Мы тут рядом в соседнем центре. Ужас как дымит, дышать невозможно. Но людей не видно особо...», — пишет одна из участниц паблика.
В администрации бизнес-центра подтвердили РБК Петербургу информацию о пожаре. «Горит большая площадь, в том числе крыша. Приехало не меньше 8 пожарных машин», — сказала собеседница корреспондента.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы в 17:00 мск. Из-за угрозы распространения огня в 17:12 ему был присвоен повышенный ранг опасности № 2. Огонь охватил территорию площадью 200 кв. м (в основном, это чердак). Сведения о пострадавших пока не поступали.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 августа 2019 21:23
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова. Закон
337
13 августа 2019 20:59
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала ему.... Закон
294
13 августа 2019 17:03
Согласно законам республики, бывшему президенту Киргизии может грозить пожизненное заключение. Закон
316
13 августа 2019 16:26
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Закон
281
13 августа 2019 15:41
Девушка читала свои показания с телефона. Заседание пришлось приостановить из-за того, что потерпевшей стало плохо. Закон
350
11 августа 2019 17:38
Чтобы рассчитаться с "долгом", женщине потребуется около 22 тысяч лет. Закон
630
9 августа 2019 19:34
По версии следствия, Кирилин причинил ущерб АО «РКЦ «Прогресс» на общую сумму более 126 миллионов рублей. Закон
523
Происшествия
14 августа 2019 20:59
Огонь охватил территорию площадью 200 кв. м (в основном, это чердак). Сведения о пострадавших пока не поступали. Происшествия
25
14 августа 2019 18:49
Найти автомобиль сотрудникам полиции удалось по GPS-трекерам, установленным на арендуемой машине. Происшествия
123
14 августа 2019 16:59
Очевидцами произошедшего оказались друзья утонувшего молодого человека. Происшествия
138
Криминал
14 августа 2019 10:12
Мужчине может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Криминал
192
13 августа 2019 16:34
У него изъято свыше килограмма героина и гашиша. Криминал
274
13 августа 2019 10:06
Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Криминал
221
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
432
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
926
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
528
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
638
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
551
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
461
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
520
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
352
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
536
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
886
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
865
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
802
Мероприятия