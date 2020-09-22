Ушедший в монастырь российский актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП

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Российский актер Дмитрий Жулин погиб в результате ДТП во Владимирской области, передают "Известия". Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Авария произошла на 61-м километре дороги Владимир–Гусь-Хрустальный–Тума около 09:00 21 сентября. Отмечается, что Жулин, находившийся за рулем автомобиля Renault Duster, нарушил правила, не предоставив преимущества водителю маршрутного автобуса.

43-летний актер получил широкую известность, сыграв в сериале «Александровский сад» Алексея Казарина, подполковника и помощника коменданта Кремля. В мае 2008 года после съемок сериала «Охота на Берию» Жулин ушел в монастырь и стал послушником. В 2014 году он вернулся в профессию.

Фото: РЕН ТВ/"Известия"