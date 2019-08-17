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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

17 августа 2019 20:57
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Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе. В течение дня дождь идёт также в разных районах курорта. По данным властей, происшествий ливни не вызвали, но помощь спасателей понадобилась.

"Три единицы техники МЧС России работают по откачке воды из низменных участков улиц Азовская, Несербская и участка автодороги в селе Веселое. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжается работа мониторинговых групп за контролем обстановки.

"Наблюдается подъем уровней рек в Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет", - говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы ливня продолжают публиковать видео с затопленных низменных участках улиц и дорог: автомобили с трудом проезжают, наполовину в воде, люди плывут, вносимые потоками воды, как в реках. Также появились фотографии моря, в которое горные реки вынесли валежник.

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район. Власти подготовились к возможной эвакуации жителей. Мэр распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. 



Фото:  РИА Новости
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