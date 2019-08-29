Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров

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В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим чрезвычайной ситуации.В зоне паводка более 50 населенных пунктов, в том числе Хабаровск и Комсомольск."На 9.00 (2.00 мск) уровень Амура у Хабаровска составляет 642 сантиметра. У Комсомольска-на-Амуре 703", - говорится в сообщении.По информации администрации Комсомольска-на-Амуре, в четверг в городе подтоплено 35 частных домов и 76 приусадебных участков. В среду в воде были 19 жилых домов и 33 приусадебных участка. "На 8 утра (1.00 мск) по данным гидропоста у Комсомольска, уровень составлял 696 сантиметров", - отметил представитель администрации.Ранее сообщалось, что опасным уровнем для Хабаровска считается 600 сантиметров, для Комсомольска 650. Максимальные уровни были зарегистрированы во время наводнения 2013 года – 808 сантиметров в Хабаровске и 912 сантиметров в Комсомольске.Синоптики прогнозировали, что до конца августа в крае сохранятся дожди, которые будут влиять на подъем воды в Амуре. У Хабаровска уровень воды прогнозируется в 660-670 сантиметров. У Комсомольска-на-Амуре до 820 сантиметров.Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю