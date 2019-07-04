Упавшее дерево насмерть придавило ребёнка на детской площадке на востоке Москвы
4 июля 2019 14:59
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Трагедия произошла в Гольяновском проезде.
На месте работают медики и представители экстренных служб.
Сегодня утром столичный главк МЧС предупреждал о сильном ветре. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
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