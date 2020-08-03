Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир

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«Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью», — сказал Геращенко. При этом он отказался уточнять, о чем именно собирается говорить захвативший банк.По словам Геращенко, угрожающий мужчина является гражданином Узбекистана.Фото: kyiv.npu.gov.ua / РБК