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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Учебный самолёт ВВС Испании рухнул в море на глазах у отдыхающих. Видео

26 августа 2019 15:23
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Власти заявили, что пилот успел катапультироваться. Сейчас сразу несколько отрядов ведут его поиски.
Власти заявили, что пилот успел катапультироваться. Сейчас сразу несколько отрядов ведут его поиски, передает life.ru.

Учебно-тренировочный самолёт CASA C-101 академии Военно-воздушных сил Испании упал в Средиземное море, сообщает агентство Europa Press.

Инцидент произошёл в 9:38 утра (10:38 мск) по местному времени недалеко от побережья провинции Мурсия. В службу спасения Ла-Манги с сообщением о крушении позвонили более ста человек.

К поискам пилота привлекли морских спасателей, Красный Крест и Гражданскую гвардию. 

Видео здесь.
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Комментарии



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