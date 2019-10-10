Убийцей четырех человек при пожаре в Тольятти оказался родственник одного из погибших
10 октября 2019 20:37
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В день пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». У следствия уже есть подозреваемый — двоюродный брат погибшего Еськова, 64-летний пенсионер Владимир Феклин. Феклин и Еськов были прописаны по одному адресу — в частном доме на проезде Кутузова. У поджигателя изъяли металлическую канистру с бензином емкостью 6 литров, несколько стеклянных бутылок с горючими жидкостями. Пенсионеру угрожает срок вплоть до пожизненного.
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