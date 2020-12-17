У тольяттинца изъяли сверток с "синтетикой"

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков 30-летнего тольяттинца.

Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли в кармане куртки мужчины сверток с производным N-метилэфедрона, массой 1,54 грамма, что относится к крупному размеру. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что приобрел наркотическое средство через сеть Интернет для личного употребления. Задержанный ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112 с мобильных федеральных операторов сотовой связи, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области