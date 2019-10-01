У сызранского адвоката взяли в аренду машину и угнали ее
1 октября 2019 19:25
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В марте 2019 года двое граждан зашли в офис г-на Серова на улице Бабушкина, 6, и угрожая охотничьим карабином, потребовали передачи права собственности на квартиру стоимостью 2,5 млн руб. в соседнем доме №4 на той же улице. К адвокату применили спецсредство — наручники. Затем вымогатели скрылись, но вскоре были установлены уголовным розыском. Ими оказались 43-летний бизнесмен Игорь Калганов и 45-летний Евгений Ревякин, ранее судимый за сутенерство. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство».
Причины неприязни задержанных к адвокату не ясны, но г-н Серов нередко упоминался СМИ в контексте неких неясных сделок с недвижимостью на основе ссудной деятельности.
И вот новая неприятность: ранее судимый за кражу 23-летний Артем Самаркин взял у адвоката Серова в аренду серебристый ВАЗ-2115 2008 года выпуска и пропал вместе с автомобилем. Самаркина ищут, на авто выставлена карточка в информсистеме «Автопоиск».
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