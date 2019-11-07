У села Орлянка погиб водитель ВАЗ 2114, столкнувшись на "встречке" с автомобилем «Фольксваген Туарег»
7 ноября 2019 22:44
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В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2114 скончался от полученных травм в машине СМП, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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