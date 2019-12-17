Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поддержите Самарскую область!
На официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование
Молодой человек прошёл тест на 500 вопросов и пообщался с врачом, который по итогам обследования сделал вывод, что парень абсолютно здоров.
"Что и требовалось доказать". Уральца по фамилии Призыва Нет обследовал психиатр
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
Мать ребенка пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном.
Мальчика из Омска, стоявшего на коленях на гречке, временно отправят в интернат
По мнению Казарина особое внимание нужно уделить работе с молодежью и ИТ-сообществом.
Казарин рекомендует поработать над имиджем
В Южном городе открылся офис Сбербанка
В Южном городе открылся офис Сбербанка
Дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Самолёт не долетел до аэродрома семь километров.
У ракетоносца Ту-22 над Астраханской областью отказал двигатель
сегодня  Среда, 18 декабря, 01:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/12:
USD 62.53
-0.24
EUR 69.68
-0.26
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У ракетоносца Ту-22 над Астраханской областью отказал двигатель

17 декабря 2019 20:30
140
Самолёт не долетел до аэродрома семь километров.
Лётчикам удалось посадить самолёт на грунт, после чего они благополучно выбрались из него и были доставлены вертолётом на аэродром.

В Астраханской области совершил аварийную посадку бомбардировщик-ракетоносец Ту-22, передает life.ru. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.

По его данным, самолёт не долетел до аэродрома семь километров. При посадке на грунт в корпусе самолёта произошло возгорание, однако экипаж смог самостоятельно покинуть бомбардировщик. Спасательный вертолёт уже доставил лётчиков на аэродром. На земле разрушений нет.

— При выполнении планового полёта на самолёте Ту-22 произошёл отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт, — подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ту-22 — это дальний тяжёлый сверхзвуковой бомбардировщик. Он также есть в вариациях ракетоносца и разведчика. 



Фото: кадр из видео Минобороны РФ/life.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
17 декабря 2019  22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
149
16 декабря 2019  22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет
Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет  Закон
311
16 декабря 2019  19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.
Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд рублей
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.  Закон
268
16 декабря 2019  16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев.
Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев.  Закон
282
13 декабря 2019  22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.
В Самаре управляющий микрорайоном предстанет перед судом за получение взятки
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.  Закон
540
13 декабря 2019  21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.
Органы опеки подали в суд на родителей девочки, с рождения живущей в клинике
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.  Закон
590
13 декабря 2019  20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.
Менеджер «МТС» продавал данные абонентов третьим лицам
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.  Закон
573
Весь список
Происшествия
17 декабря 2019  20:30
Самолёт не долетел до аэродрома семь километров.
У ракетоносца Ту-22 над Астраханской областью отказал двигатель
Самолёт не долетел до аэродрома семь километров.   Происшествия
139
17 декабря 2019  13:27
В Самарской области ГАЗель врезалась в припаркованный Исузу
В Самарской области ГАЗель врезалась в припаркованный "Исузу"
Пострадал один из водителей. Происшествия
259
17 декабря 2019  13:10
В Казани потушили пожар на мебельной фабрике площадью более пяти тысяч кв. м
В Казани потушили пожар на мебельной фабрике площадью более пяти тысяч кв. м
Погибших и пострадавших нет. Происшествия
218
Весь список
Криминал
16 декабря 2019  13:58
В Самаре чиновников администрации заподозрили в коррупции
В Самаре чиновников администрации заподозрили в коррупции
Речь идет о взятке за автомойку. Криминал
359
16 декабря 2019  11:18
В Самарской области пресечена попытка хищения 8 тонн рельсов
В Самарской области пресечена попытка хищения 8 тонн рельсов
При помощи оборудования рельсы распиливались на куски, а затем при помощи погрузчика складировались для последующей перевозки в пункт приема лома металла. Криминал
215
16 декабря 2019  10:12
В Самарской области задержали нарушителей границы
В Самарской области задержали нарушителей границы
Пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан. Криминал
171
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
378
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
331
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
864
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
677
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
612
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
963
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
325
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
598
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
654
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
896
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2084
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2588
Весь список

Мероприятия
На официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование
В Самаре состоялся Деловой день Форума добровольцев «Неслучайные истории»
В Самарской области состоялся двухдневный Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные