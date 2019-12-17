У ракетоносца Ту-22 над Астраханской областью отказал двигатель
17 декабря 2019 20:30
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В Астраханской области совершил аварийную посадку бомбардировщик-ракетоносец Ту-22, передает life.ru. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.
По его данным, самолёт не долетел до аэродрома семь километров. При посадке на грунт в корпусе самолёта произошло возгорание, однако экипаж смог самостоятельно покинуть бомбардировщик. Спасательный вертолёт уже доставил лётчиков на аэродром. На земле разрушений нет.
— При выполнении планового полёта на самолёте Ту-22 произошёл отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт, — подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ту-22 — это дальний тяжёлый сверхзвуковой бомбардировщик. Он также есть в вариациях ракетоносца и разведчика.
Фото: кадр из видео Минобороны РФ/life.ru
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