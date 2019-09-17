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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У Новосемейкино пропал чернозем

17 сентября 2019 17:16
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Пропажу крупных объемов чернозема возле поселка Новосемейкино в Красноярском районе обнаружил местный активист.
Пропажу крупных объемов чернозема возле поселка Новосемейкино в Красноярском районе обнаружил местный активист Владимир Игнатьев, передает «СО» ОНЛАЙН. В своем аккаунте в Facebook он поделился видеозаписями, на которых запечатлел масштабы ущерба. Оппозиционер предполагает, что почва вывозилась в Самару для благоустройства.

В ГУ МВД по Самарской области уже установили, кто занимался незаконной добычей грунта — это некая компания «Катран». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Самарской области зарегистрировано несколько организаций с таким названием. Одна из них, директором и совладельцем которой выступает Алексей Летавин, специализируется на «прочих строительно-монтажных работах». 


Фото:   pixabay
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