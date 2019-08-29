У Фёдора Бондарчука украли iPhone X на съёмках
29 августа 2019 20:20
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Также на этих съёмках украли iPhone 7 у актёра Евгения Миронова. Свой телефон он оценил в 30 тыс. руб.
По предварительным данным, смартфон украл неизвестный человек, который просто зашёл на съёмочную площадку, а затем спокойно ушёл.
Кража любимого айфона всегда неприятная ситуация. Лучше заранее узнать, что делать в этой ситуации.
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