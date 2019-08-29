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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У Фёдора Бондарчука украли iPhone X на съёмках

29 августа 2019 20:20
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По предварительным данным, смартфон украл неизвестный человек, который просто зашёл на съёмочную площадку, а затем спокойно ушёл.
Инцидент произошёл на съёмочной площадке программы «Кино в деталях» в Москве. Фёдор Бондарчук оценил потерю своего iPhone X в 100 тыс. руб., передает  iphones.ru

Также на этих съёмках украли iPhone 7 у актёра Евгения Миронова. Свой телефон он оценил в 30 тыс. руб.

По предварительным данным, смартфон украл неизвестный человек, который просто зашёл на съёмочную площадку, а затем спокойно ушёл.

Кража любимого айфона всегда неприятная ситуация. Лучше заранее узнать, что делать в этой ситуации
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