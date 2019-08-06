Трое приезжих ограбили москвича почти на 60 миллионов рублей

77

— Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у потерпевшего денежные средства в сумме более 59 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.По данным следствия, злоумышленники напали на мужчину, когда он находился в автомобиле. Правоохранители задержали нападавших, сейчас они под стражей. Дело направлено в Лефортовский суд Москвы. Отмечается, что обвиняемым от 29 до 38 лет и они являются гражданами стран ближнего зарубежья.