Трагически погиб заместитель гендиректора «РКЦ «Прогресс» по производству Вадим Небога
13 ноября 2019 19:52
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В пресс-службе организации сообщили «РИА Новости», что он погиб в ДТП с грузовиком в Самарской области. В областном ГУ МВД уточнили агентству, что ДТП произошло в Волжском районе около 06:30 (05:30 мск). Автомобиль Skoda не уступил дорогу грузовику Volvo, после чего они столкнулись.
В результате погиб пассажир автомобиля, водитель Skoda был госпитализирован. В РКЦ «Прогресс» выразили соболезнования семье Вадима Небоги.
Вадим Небога — специалист в области производства ракетно-космической техники. При его участии были осуществлены работы по производству ракеты-носителя «Союз-2», носителя легкого класса «Союз-2.1в» и созданию ракеты-носителя «Союз-СТ», а также был обеспечен первый запуск с нового российского космодрома Восточный.
Фото: samara.dtp
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