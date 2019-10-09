Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
9 октября 2019 14:14
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Согласно информации РЕН ТВ, инцидент произошел в Одинцово 5 октября в тот момент, когда Чечиков решил сфотографировать белок из окна. Об этом же пишет и Telegram-канала Baza, который, в свою очередь, уточняет, что мужчина упал со второго этажа.
В пресс-службе «Вертолетов России» РБК заявили о «несчастном случае» с одним из сотрудников компании. В компании подтвердили, что речь идет о Чечикове.
«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений», — сообщили в холдинге.
В больнице у Чечикова диагностировали открытую черепно-мозговую травму, добавляют Baza и «Комсомольская правда». По данным последней, инцидент произошел в СНТ «Риита» на Рублевке.
И РЕН ТВ, и Baza, и «Комсомольская правда» указывают, что топ-менеджер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Игорь Чечиков работает замгендиректора холдинга с октября 2015 года.
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