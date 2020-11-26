Тольяттинская автомобилистка протаранила дерево

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25 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 04:20 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1965 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигалась по ул. Комзина со стороны Комсомольского шоссе, в направлении Лесопаркового шоссе. В пути следования, в районе дома № 9 по ул. Комзина, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустила наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП пострадала женщина- водитель, она была госпитализирована, сообщает облмВД.