Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 13 иностранных граждан

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Женщина была предупреждена об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно нарушила закон.

Как установлено участковыми уполномоченными полиции ОП №24 УМВД России по городу Тольятти Самарской области, летом текущего года местная жительница 1979 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 13 иностранных граждан бывших союзных республик.

Женщина фиктивно зарегистрировала иностранцев в своей квартире, расположенной на Тупиковом проезде в Центральном районе Тольятти. По данному адресу полицейскими проведены проверочные мероприятия, в результате которых установлено, что местная жительница, в нарушение порядка осуществления миграционного учета иностранных граждан, не предоставляла им жилое помещение для проживания.

Во время беседы с полицейскими женщина пояснила, что была предупреждена об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно нарушила закон.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.