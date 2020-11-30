Тольяттинка не оплатила долг по штрафам ГИБДД и увеличила его в два раза

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Автомобилистка нарушила правила дорожного движения 51 раз. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, что побудило погасить задолженность почти в 105 тысяч рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по

г. Тольятти в отношении гражданки, которая 51 раз нарушила правила дорожного движения, судебные приставы возбудили 51 исполнительное производство. Общая сумма долга составила 53,5 тысячи рублей.

В рамках исполнительных производств должнице направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении нее будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Добровольно автоледи штрафы не оплатила. В результате судебным приставом-исполнителем в отношении должницы вынесены постановление о взыскании исполнительского сбора по каждому исполнительному производству, сумма составила 51 тысячу рублей; постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке; а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

В результате принятых мер должница полностью погасила задолженность с учетом исполнительского сбора на общую сумму почти в 105 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.