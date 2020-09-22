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Тольяттинец угнал припаркованный на проезжей части автомобиль, а накатавшись, сжег его в лесном массиве

22 сентября 2020 09:39
141
Тольяттинец угнал припаркованный на проезжей части автомобиль, а накатавшись, сжег его в лесном массиве

 Компенсировать материальный ущерб потерпевшему помогли судебные приставы.

Житель г. Тольятти угнал незакрытый, припаркованный у проезжей части автомобиль, чтобы проехать по городу. Накатавшись, мужчина съехал в лесной массив, где и решил сжечь угнанную машину. 

За свое преступление мужчина был приговорен к лишению свободы. Также суд обязал его возместить материальный ущерб, причиненный преступлением, и выплатить потерпевшей стороне 30 тысяч рублей. На основании судебного решения в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства установлено, что мужчина имеет расчетный счет в кредитной организации, на котором находятся денежные средства, достаточные для погашения задолженности. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о списании необходимых денежных средств. 

В результате работы судебного пристава-исполнителя материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

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