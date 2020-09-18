Тольяттинец не сообщил о трудоустройстве иностранца — заплатил штраф в 200 тысяч рублей

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После того, как судебные приставы уведомили должника о последствиях, задолженность тут же была им погашена.

Общество с ограниченной ответственностью трудоустроило иностранного гражданина на стройку в качестве разнорабочего, однако не уведомило об этом правоохранительные органы в трехдневный срок.

В отделении судебных приставов №2 Автозаводского района г. Тольятти в отношении компании было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Судебными приставами должник уведомлен о необходимости погашения задолженности, а также о последствиях неисполнения решения суда. В том числе руководство организации было уведомлено, что в случае непогашения задолженности в 5-дневный срок в отношении компании будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, что увеличит сумму задолженности на 7%.

После того, как судебные приставы уведомили должника о последствиях, задолженность тут же была им погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.