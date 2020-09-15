Тольяттинец накопил долг перед государством в 115 тысяч рублей

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Благодаря работе судебных приставов задолженность погашена.

Житель г. Тольятти накопил долг перед государством в 115 тысяч рублей. Исполнительные документы о взыскании задолженности по налогам поступили на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти. Однако, несмотря на то, что о необходимости исполнить свои налоговые обязательства мужчина был уведомлен, погашать долг он не спешил.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должнику вручено требование о предоставлении сведений о наличии расчетных счетов в банке и кредитных организациях. Гражданин вынужден был сообщить сведения о имеющихся в банке денежных средствах. Судебным приставом проведены исполнительные действия по списанию денежных средств со счета должника.