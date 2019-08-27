Тольяттинец, повторно севший за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела

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Ночью 18 августа на Ленинском проспекте в городе Тольятти инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ 21093. Водитель 1996 года рождения, как показало освидетельствование, находился за рулем в алкогольном опьянении.В декабре 2018 года мировым судьей Автозаводского района молодой человек привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состояние опьянения. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом сроком 1 год 8 месяцев.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.