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Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
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Новости
Закон и порядок
Происшествия
Толпой сдвинули машину, чтобы могли проехать пожарные. Видео
16 августа 2020
16:00
186
Это
видео снято
в подмосковных Люберцах.
В одном из домов начался пожар, но спасатели не могли заехать во двор из-за заставленной парковки.
Тогда местные мужчины выбежали на улицу и своими силами переставили иномарку, передает
Лайф
.
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