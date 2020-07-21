Террорист в Луцке отпустил трех заложников
21 июля 2020 22:31
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"[Евгений] Коваль (замглавы Нацполиции - прим. ТАСС) забрал трех заложников", - написал министр в Twitter.
При этом он опубликовал видео, на котором видно, как человек в полицейской форме движется от автобуса, сопровождая двух женщин и ребенка. По информации украинских СМИ, террорист отпустил беременную и пожилую женщин.
Как добавил в эфире телеканала "112 Украина" замглавы МВД Украины Антон Геращенко, раненому, который находится в автобусе, "оказана помощь <...> рана перевязана". Он также сообщил, что в автобусе остается около 10 человек.
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