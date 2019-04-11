"Терпеть и выживать": Федор Конюхов попал в новый шторм
11 апреля 2019 19:17
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"Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен <…> Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать", - сообщил он.
Конюхов рассказал, что уже не ел много часов: из-за шторма лодку сильно бросает из стороны в сторону, и путешественник не рискует вскипятить воду.
Накануне Оскар Конюхов сообщил, что Федору предстоит плыть в непростую погоду: по прогнозу вся предстоящая неделя будет штормовой.
В начале апреля весельная лодка Конюхова попала в шторм в Южном океане, она перевернулась и получила повреждения. Сам путешественник не пострадал, однако из-за поломки ветроуказателя ему приходится продолжать путь "вслепую".
Кругосветный переход Федора Конюхова на весельной лодке АКРОС в Южном полушарии
Конюхов намерен в три этапа совершить в одиночку переход на весельной лодке вокруг света. До сих пор никому не удавалось пересечь пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на таком плавсредстве.
Общая протяженность пути составляет 27 тысяч километров. Путешествие продолжается уже 124 дня.
Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, кругосветный полет на воздушном шаре, а также неоднократно пересекал Атлантику.
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