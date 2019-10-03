Сына вице-президента МТС задержали после трёхчасовой погони в Москве

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Более того, дэпээсникам буквально пришлось взламывать автомобиль, так как 25-летний Алан Ибрагимов в нём "забаррикадировался" и отказывался открывать сотрудникам ГИБДД. По данным источника Лайфа, у молодого человека были признаки наркотического опьянения, однако результатов экспертизы пока нет.Стоит отметить, у Алана Ибрагимова больше 20 нарушений ПДД и неуплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.Руслан Ибрагимов занимает должность вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью. Текущий пост получил в этом августе, а ранее был вице-президентом ПАО "МТС" по корпоративным и правовым вопросам. С 2010 года на постоянной основе занимает лидирующие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров".