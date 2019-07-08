Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
8 июля 2019 20:26
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Авария произошла на Фрунзенской набережной. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Оба транспортных средства загорелись. Обоих водителей госпитализировали.
Мотоциклиста, являвшегося сыном Маругова, врачам спасти не удалось. После двухчасовой операции сердце 25-летнего пострадавшего не выдержало, и он скончался, уточняет сайт kp.ru.
По предварительной информации, водитель такси не уступил мотоциклисту дорогу, что и стало причиной смертельного ДТП.
Александр Маругов окончил МГИМО и позиционировал себя как эксперт в области майнинга криптовалют. Он являлся одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Маругов-старший известен как владелец нескольких колбасных заводов. Мать погибшего — российская поэтесса Татьяна Маругова.
Фото: pixabay.com
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