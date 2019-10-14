Сын сотрудницы УФСИН СО задержал преступника

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Парень вместе с таким же неравнодушным человеком сумел обезвредить и задержать злоумышленника, а через некоторое время сдать, вызванному по телефону, наряду полиции.- Иначе поступить не мог, - считает Павел, - хотя ничего необычного в своем поступке не вижу. Думается, что таким образом должен действовать каждый.Мама Павла Марина Диевна Сайдакова капитан внутренней службы. Служит начальником здравпункта управления по конвоированию УФСИН России по Самарской области. Отмечена несколькими ведомственными наградами. Старается воспитать из сына настоящего гражданина и патриота.Сын Марины учится в Поволжском государственном колледже на юридическом отделении. Мечтает получить высшее юридическое образование и связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области