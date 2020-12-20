Сын американского миллиардера заживо сгорел в машине

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Сын американского миллиардера Рэя Далио, основателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов — Bridgewater Associates, погиб в результате страшного ДТП в городе Гринвич, штат Коннектикут, передает Лайф. По данным местной полиции, 42-летний Девон Далио на своём Audi въехал в магазин.

Автомобиль проделал дыру в одной из стен. От удара бензобак взорвался, и автомобиль загорелся. Приехавшие на место спасатели потушили пожар, но спасти водителя не удалось.

72-летний миллиардер подтвердил гибель сына и признался, что трагедия причинила семье огромную боль. Рэй Далио уточнил в "Твиттере", что страшное ДТП произошло 18 декабря.

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