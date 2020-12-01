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Судебные приставы Самарской области оштрафовали главного бухгалтера одной компании на 15 тысяч рублей за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

В отделении судебных приставов Елховского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в размере 1/10 части от всех видов заработка с гражданина в пользу его несовершеннолетней дочери. В рамках исполнительного производства судебные приставы установили, что мужчина устроился на работу. В организацию направили копию исполнительного документа и постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

Согласно постановлению должностное лицо, производящий удержания, обязано предоставлять судебному приставу-исполнителю раз в квартал отчеты об удержанных и перечисленных алиментных платежах. Однако главный бухгалтер не предоставил необходимую информацию за два квартала. Судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ ("Нарушение законодательства об исполнительном производстве ") в отношении должностного лица. За данное правонарушение бухгалтеру назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.