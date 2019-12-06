Стало известно о двух погибших при пожаре в Одессе. 14 человек пропали без вести
6 декабря 2019 17:40
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Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения. По словам очевидцев, женщина до последнего спасала студентов, выводя их из горящего здания, а когда в очередной раз пошла внутрь за детьми, то уже не вернулась.
Число пострадавших, по данным одесского "Таймера", достигло 14 человек. На месте пожара уже вторые сутки находятся их родные. Они ночуют в палатке спасателей, некоторые спят в машинах в ожидании любых вестей.
Между тем спасателями проверен подвал здания, ведётся разбор на месте первого и второго этажа. Работы осложняются тем, что периодически приходится останавливаться и вновь проливать отдельные тлеющие участки пожарища.
Ранее МВД Украины выразило благодарность жителю Одессы, который всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей, тушивших страшный пожар в здании местного колледжа.
Фото © timer-odessa/life.ru
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