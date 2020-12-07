Стало известно, от чего погиб сотрудник муниципального учреждения в Сызрани

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Несчастный случай произошел около одной из ливневок города.

В Самарской области закончили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего одного из предприятий в Сызрани. Виновников со стороны муниципального бюджетного учреждения не нашли.

— Происшествие случилось 29 июня 2020 года. 36-летний ремонтник искусственных сооружений из Сызрани работал около ливневого колодца. На него наехал мотоциклист. Работник получил тяжелые травмы и скончался в больнице на следующий день, — рассказали в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Причиной несчастного случая комиссия посчитала нарушение Правил дорожного движения, пишет 63.ру.

Смертельные случаи на работе, к сожалению, не редкость. Так, в Пестравском районе провели расследование гибели слесаря аварийно-восстановительных работ. Мужчине было 42 года.