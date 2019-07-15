Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 15 июля, 17:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/07:
USD 63.02
0.03
EUR 71.01
0
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Стали известны подробности загадочной пропажи российского мальчика в Польше

15 июля 2019 16:37
79
Отец выкрал маленького Давида и написал супруге СМС:
В Польше продолжается поисковая операция, которая стала для страны уже крупнейшей. Ищут пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий, которого 10 июля похитил отец, передает life.ru. Местные СМИ раскрыли подробности загадочного исчезновения ребёнка.

В злополучный вечер отец забрал Давида и уехал в неизвестном направлении, отправив жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь". Тело мужчины позже обнаружили на железнодорожном переезде. По версии полиции, он покончил с собой. Мальчика рядом не было.

Психологи считают, что он мог сбежать от отца, а значит, есть надежда, что Давида найдут. К поискам подключились полицейские, пожарные, военнослужащие, охотники и местные жители. Ребёнка ищут на территории в четыре тысячи гектаров — на дорогах, вокзалах, в лесу.

— Усилия, которые мы прилагаем в поисках мальчика, экстраординарные. Кроме специально обученных собак мы задействуем дроны, — рассказала министр внутренних дел Польши Эльжбета Витек. 



Фото © Komenda Stołeczna Policji/life.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 июля 2019  16:44
Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах.
"Главного вора" России Шишкана и внука Деда Хасана задержали в Подмосковье
Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах.  Закон
9
12 июля 2019  19:13
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.
Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 400 млн рублей
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.  Закон
605
12 июля 2019  16:35
Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц.
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по обвинению во взяточничестве
Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц.  Закон
516
12 июля 2019  09:45
Свыше 57 тысяч самарцев-должников не смогут покинуть страну
Свыше 57 тысяч самарцев-должников не смогут покинуть страну
В регионе продолжается акция «В отпуск — без долгов!».  Закон
630
11 июля 2019  22:57
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления.
СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления.  Закон
280
11 июля 2019  15:39
По подозрению во взятке.
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению во взятке.  Закон
347
11 июля 2019  14:50
Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег.
Суд оставил под арестом сбежавшую с миллионами кассиршу
Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег.  Закон
353
Весь список
Происшествия
15 июля 2019  16:37
Отец выкрал маленького Давида и написал супруге СМС: "Ты его больше никогда не увидишь".
Стали известны подробности загадочной пропажи российского мальчика в Польше
Отец выкрал маленького Давида и написал супруге СМС: "Ты его больше никогда не увидишь".  Происшествия
73
15 июля 2019  15:11
Косметолог часто не хотела принимать её после выходных, потому что клиентка приходила нервной.
В Москве женщина умерла во время сеанса массажа
 Косметолог часто не хотела принимать её после выходных, потому что клиентка приходила нервной. Происшествия
105
15 июля 2019  13:47
По скандальному уголовному делу Волга-Групп в Самарской области арестована только моторная лодка
По скандальному уголовному делу «Волга-Групп» в Самарской области арестована только моторная лодка
Как будет возмещаться ущерб в 1,395 млрд рублей в случае осуждения фигурантов — пока не очень ясно.  Происшествия
209
Весь список
Криминал
15 июля 2019  14:37
В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения.
Вблизи села Старосемейкино обнаружен тайник со средствами поражения
В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту... Криминал
157
15 июля 2019  09:57
Жителя Приволжского района обвинили в разведении мака
Жителя Приволжского района обвинили в разведении мака
По словам задержанного, наркосодержащие растения он вырастил для личного употребления. Криминал
166
14 июля 2019  12:36
В Самарской области мужчину уличили в присвоении 835 тысяч рублей
В Самарской области мужчину уличили в присвоении 835 тысяч рублей
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом. Криминал
368
Весь список


Видео
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
151
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
380
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
294
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
620
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3775
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1102
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
695
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
577
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
792
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
810
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
533
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
851
Весь список

Мероприятия
В Тольятти прошел квест "Прошагай город"
Сразу два праздника на этой неделе дарит самарцам Исторический парк
Сотрудники мотовзвода ДПС Самары провели очередной рейд
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные