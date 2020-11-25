Спасатели экстренно переправили на левый берег жителя Рождествено

24 ноября спасатели экстренно переправили на левый берег жителя села Рождествено 1942 года рождения.
Мужчине срочно требовалась госпитализация.
Самостоятельно передвигаться он был не в состоянии.
В 00.05 от спасательной станции «Центральная» отошел спасательный катер.
Погодные условия не послужили причиной задержки спасательного судна.
В 00.55, используя носилки, мужчину доставили на территорию спасательной станции и передали врачам скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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