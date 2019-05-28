Сотрудница Россельхозбанка украла из кассы 23 млн и скрылась с мужем и детьми
28 мая 2019 22:33
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Как сообщают "Вести-Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в понедельник в конце рабочего дня старший кассир Луиза Хайруллина спокойно ушла домой вместе с огромной суммой.
Когда денег хватились и цепочка привела именно к ней, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни двоих маленьких детей.
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