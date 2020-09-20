Сотрудники полиции привлекли к ответственности участников несанкционированных гонок в Самаре

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Видеозапись правонарушений появилась в одной из социальных сетей и была выявлена госавтоинспекторами в ходе мониторинга сети Интернет.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе мониторинга сети интернет выявили видеозапись, на которой видно, как водители нескольких автомашин устроили несанкционированные гонки на Волжском шоссе в Самаре, чем создали угрозу безопасности других участников дорожного движения.

В ходе проведенной проверки полицейские установили личность одного из нарушителей. Им оказался 34-летний житель Самары, управлявший автомобилем Тойота. В отношении мужчины автоинспекторы составили административные протоколы по ч.3² ст.12.19 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Нарушителю назначены административные штрафы на общую сумму 2000 рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят работу по установлению других участников несанкционированных гонок.