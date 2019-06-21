Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли два факта служебного подлога

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявили работника одной из медицинских организаций, который внес в официальные документы заведомо ложные сведения.В ходе проверки установлено, что 30-летний гражданин вносил фальсифицированные данные о прохождении предрейсовых медицинских осмотров сотрудниками транспортной организации.Также полицейскими установлен 51-летний работник одного из надзорных органов, который незаконно привлек к административной ответственности гражданина за якобы совершенное правонарушение на реке Волга. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о данном правонарушении, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов гражданина.Материалы проверок направлены в следственные органы.Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено два уголовных дела о подлоге.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.