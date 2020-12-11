Сотрудники МЧС России установили автономные пожарные извещатели в домах жителей Челно-Вершинского района

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Вопрос пожарной безопасности, по всей видимости, никогда не потеряет своей важности и актуальности.

Предупредить об угрозе огненной стихии призваны современные приборы и устройства, работающие в автоматическом режиме и применяемые как на предприятиях и в организациях, так и в домах и квартирах граждан. В последнее время всё более широкое применение получают автономные пожарные извещатели (АПИ). Как правило, их устанавливают на потолках жилых помещений с площадью контроля каждого прибора до 80 кв. метров. При возникновении задымления, АПИ подаёт достаточно мощный сигнал, способный разбудить и предупредить об опасности даже спящего человека, собщает облМЧС.