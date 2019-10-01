Сотрудник СК умер после нападения в Москве

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Злоумышленник ударил мужчину ножом в сердце и задел крупные сосуды. Врачи отметили, что шансов выжить у Капустина практически не было, он умер не приходя в сознание.Нападение произошло у проходной СК в Техническом переулке. Нападавшего задержали.Петренко отметила, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере."Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - сказала она.Источник сообщил РИА Новости, что сотрудник СК не занимался расследованием дел, в его обязанности входила работа с обращениями граждан.У Капустина остались жена и ребенок.