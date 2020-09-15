Состоялся суд по делу о гибели замдиректора РКЦ "Прогресс" в ДТП

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Рассмотрено уголовное дело по ДТП, в котором погиб заместитель генерального директора самарского РКЦ "Прогресс" Вадим Небога.

Перед судом предстал 57-летний водитель служебной машины РКЦ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, трагедия произошла 13 ноября 2019 года на автодороге "Николаевка-Черновский-Белозерки". Водитель SKODA OCTAVIA при повороте со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с грузовиком VOLVO. В результате пассажир первой машины - Вадим Небога - скончался на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и то, что потерпевшая сторона не настаивала на лишении свободы обвиняемого, сообщает прокуратура Самарской области. Мужчине назначено наказание в 2,5 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год, пишет Самру.ру.

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