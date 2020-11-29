Содержимое газетного свертка может стоить жителю Самарской области 3 лет свободы

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Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками Отдела МВД России по Волжскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на одной из улиц пгт. Стройкерамика Волжского района пресекли факт незаконного оборота наркотических средств.

Полицейские задержали 47-летннего безработного местного жителя. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в правом кармане трико у мужчины обнаружили газетный сверток с порошкообразным веществом внутри. Изъятую находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в свертке находился героин массой 1 грамм.

Задержанный признался полицейским, что наркотик приобрел накануне для личного употребления. Истинность слов задержанного тщательно проверяется стражами правопорядка.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.