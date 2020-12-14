Со стоматологической клиники в Тольятти взыскали 50 тысяч рублей штрафа 

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Стоматологическая клиника в г. Тольятти не предоставила годовой отчет о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств, за что была привлечена к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти возбудили исполнительное производство о взыскании административного штрафа со стоматологической клиники. В рамках исполнительного производства установлено, что у клиники имеются открытые расчетные счета. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. В результате задолженность в размере 50 тысяч рублей полностью погашена.