Со стоматологической клиники в Тольятти взыскали 50 тысяч рублей штрафа 

Стоматологическая клиника в г. Тольятти не предоставила годовой отчет о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств, за что была привлечена к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
В отделении судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти возбудили исполнительное производство о взыскании административного штрафа со стоматологической клиники. В рамках исполнительного производства установлено, что у клиники имеются открытые расчетные счета. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. В результате задолженность в размере 50 тысяч рублей полностью погашена.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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